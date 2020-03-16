Trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
İzmir'in Torbalı ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
16.03.2020 17:12 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:14
İzmir 'in Torbalı ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
İzmir-Aydın kara yolu Kuşburun Mahallesi yakınında Ö.E. idaresindeki 47 PT 152 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşısına geçti.
Kontrolden çıkan tır, karşı yönden gelen 34 BR 2631 plakalı minibüse, 35 TOZ 84 kamyonete ve İzmir-Torbalı hattında çalışan N.B'nin kullandığı 35 ABH 072 plakalı dolmuşa çarptı.
Dolmuştaki Ali Öztürk (40), kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan dolmuş sürücüsü ile aynı araçtaki 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İzmir-Aydın kara yolu Kuşburun Mahallesi yakınında Ö.E. idaresindeki 47 PT 152 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşısına geçti.
Kontrolden çıkan tır, karşı yönden gelen 34 BR 2631 plakalı minibüse, 35 TOZ 84 kamyonete ve İzmir-Torbalı hattında çalışan N.B'nin kullandığı 35 ABH 072 plakalı dolmuşa çarptı.
Dolmuştaki Ali Öztürk (40), kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan dolmuş sürücüsü ile aynı araçtaki 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Güncel
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Güncel
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Güncel
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı
Güncel
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Güncel
Diyanet İşleri Başkanı "Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak?" sorusuna cevap verdi
Güncel
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Güncel
Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor