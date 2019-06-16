16.06.2019 15:12
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Trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Adıyaman'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Adıyaman'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Seher Yıldız idaresindeki 63 AJ 012 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman- Şanlıurfa kara yolu Atakent köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü Yıldız ile araçta bulunan Fethiye, Yusuf, Yüsra, Muhammed Siraç Yıldız ile Merve Kaya yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Muhammed Siraç Yıldız, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.Trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Kaynak: AA
Atakent, Şanlıurfa, Adıyaman, Güncel

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