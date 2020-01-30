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Trafik kazası: 1 ölü - İZMİR

İzmir'in Urla ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

30.01.2020 14:14 | Son Güncelleme: 30.01.2020 14:15
'in ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Teldemir yönetimindeki, 35 AHN 363 plakalı otomobil, İzmir-Urla kara yolu Kalabak mevkisinde kontrolden çıkarak kaldırıma, ardından elektrik direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, araçta sıkışan Teldemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Bazı görgü tanıkları, sürücünün aşırı hız ve hatalı sollama yaparak ilerlediğini ileri sürdü.
Trafik kazası: 1 ölü - İZMİR

İzmir, Urla, EFE, Güncel

Kaynak: AA


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