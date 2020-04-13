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Trafik kazası: 1 yaralı

Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

13.04.2020 20:31 | Son Güncelleme: 13.04.2020 20:33
Karabük 'te iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Karabük- Ankara kara yolunun Kemaloyman mevkisinde Eskipazar yönüne giden Dursun D. (59) yönetimindeki 06 BD 1973 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden Ekrem A. idaresindeki 78 AAD 656 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Durdu D. (88) ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonrası sürücüler arasında çıkan tartışmaya polis ve jandarma ekipleri müdahale etti. Trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: AA

Etiketler: Eskipazar, Karabük, Ankara, Güncel
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