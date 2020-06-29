Trafik kazası: 1 yaralı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

29.06.2020 23:31 | Son Güncelleme: 29.06.2020 23:35
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ali Can Ş. idaresindeki 01 L 8186 plakalı otomobil, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda, Hasan A. yönetimindeki 01 M 0206 yolcu minibüsüne çarptı.
Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü Ali Can Ş. 112 Acil Sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Olay yerinde polis ekiplerinin yaptığı incelemede 3 adet boş kovan bulması üzerine, Ali Can Ş'nin boşanma aşamasında olduğu eşinin yakınları tarafından düzenlenen silahlı saldırıdan kaçarken minibüse çarptığı iddia edildi.
Polis olay ile ilgili inceleme başlattı. Trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: AA

Etiketler: Ali Can, Yüreğir, Adana, Güncel, Haber
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