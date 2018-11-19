Trafik Kazası: 16 Yaralı

Gaziantep
'in İslahiye
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 16 kişi yaralandı.
Engin Arslan yönetimindeki 14 GC 206 plakalı otomobil, İslahiye- Nurdağı
karayolu Hastane Kavşağı'nda Mustafa Yılmaz'ın kullandığı 27 K 5105 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan 1'i Suriyeli 14 kişi, 112 acil servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan durumu ağır olan Mehmet Yiğit (35), buradaki ilk müdahalenin ardından Şehitkamil
Devlet Hastanesine sevk edildi.
Gaziantep,Islahiye
19 Kasım 2018 Pazartesi 14:32