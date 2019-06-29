29.06.2019 19:53
Haberler » Güncel » Haber

Trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Kahramanmaraş 'ın Elbistan ilçesinde hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu iki kişi Öldü , bir kişi yaralandı.
Şeyho Koç (70) idaresindeki 46 VK 620 traktör ile Bektaş Has (22) yönetimindeki 65 NE 563 plakalı hafif ticari araç Elbistan- Malatya kara yolunun 13. kilometresindeki Demircilik Mahallesi girişinde çarpıştı.
Kazada, hafif ticari araç sürücüsü Bektaş Has ile yanında bulunan Ali Söylemez (50) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Resul Erdoğan (27) ise 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.Trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
Kaynak: AA
malatya , kahramanmaraş , elbistan , öldü , Güncel

Son Dakika Haberleri
20:05 İstanbul'da çalınan 39 küçükbaş, Tekirdağ'da bulundu
20:05 Saklıkent Kanyonu kesin korunacak hassas alan ilan edildi
20:05 Irak Başbakanı Abdulmehdi Kuveyt'in BM Daimi Temsilcisi ile görüştü
20:05 "Doğu Akdeniz'in incisi" Arsuz'da festival coşkusu
20:03 Antalya - Dondurmacı önündeki aracında ölü bulundu
20:02 Otomobilin çarpmasıyla ölen genç kadın toprağa verildi
20:00 Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu'ndan S-400'lerle ilgili açıklama: Doğru buluyoruz