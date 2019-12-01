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Trafik kazası 2 ölü, 1 yaralı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

01.12.2019 21:40 | Son Güncelleme: 01.12.2019 21:42

'ın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çaydeğirmeni beldesi mevkisinde Emre Tunç'un (35) kullandığı 45 NF 033 plakalı otomobil ile Çiğdem Sezer'in idaresindeki 61 EZ 901 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, Emre ve eşi Kevser Tunç (28) ile Çiğdem Sezer yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde Emre Tunç'un yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Yaralılardan Kevser Tunç ise kaldırıldığı Çaycuma Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Sezer'in ise aynı hastanedeki tedavisi sürüyor.

Trafik kazası 2 ölü, 1 yaralı

Zonguldak, Devrek, Güncel

Kaynak: AA


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