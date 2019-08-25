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Trafik kazası 2'si ağır 4 yaralı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

25.08.2019 11:13 Trafik kazası 2'si ağır 4 yaralı
Sivas'ın Ulaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas- Malatya karayolu, Ulaş geçişi Karahisar kavşağında meydana geldi. Kazada Sivas'tan Kangal istikametine gitmekte olan T.A. yönetiminde ki 58 LE 248 plakalı otomobil Ulaş ilçesi Karahisan Mahallesi yol ayrımında yoldan çıkarak takla attı. Karşı şeride geçip duran aracın içerisinde ki D.A., B.B., T.A., A.E. ve E.B. yaralandı. D.A. ve B.B. Ulaş Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken durumları ağır olan A.E. ve E.B. Sivas'a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Malatya, Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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