Haberler» Güncel» Haber

Trafik kazası: 2'si çocuk 5 yaralı - ZONGULDAK

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

12.08.2019 18:16
Trafik kazası: 2'si çocuk 5 yaralı - ZONGULDAK
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Sivriler beldesi mevkisinde Tunahan A'nın kullandığı 67 EU 228 plakalı otomobil, yaklaşık 7 metrelik şarampole devrildi.
Çevredeki vatandaşlarca, sürücü ile beraberindeki Özen K. (26), Yasin A. (9), Özcan K. (19) ve Halil İbrahim K'yi (16) araçtan çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Bu arada olay yerinde görüntü ve fotoğraf almaya çalışan basın mensuplarına yaralıların yakınları tepki gösterdi.
Trafik kazası: 2'si çocuk 5 yaralı - ZONGULDAK

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:31   KOCAELİ Gebze'de mesire alanında ağaçlar yandı -5 Helikopter görüntüleri
19:30   Hükümet ve Türk-İş uzlaştı
19:29   İstanbul'da kalanlar 'bayram etti'
19:25   Kamuda zam görüşmelerinde anlaşma sağlandı
19:23   Eniştesini bıçaklayan genç gözaltına alındı
19:23   Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı
19:21   Marmara Adası'nda orman yangını - Alevler evlerin bahçelerine yaklaştı (5)