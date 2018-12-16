Trafik Kazası: 2 Yaralı

Adıyaman
'da, minibüs ile arazi aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Abuzer Aslan
idaresindeki 35 GE 1244 plakalı arazi aracı ile Mustafa Eker
idaresindeki 02 SA 535 plakalı minibüs, Kayalık Mahallesi 3'üncü çevre yolunda çarpıştı.
Kazada sürücü Eker ile araç içerisinde bulunan Halil Eker yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Adıyaman Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların durumların iyi olduğu öğrenildi.
Trafiğe kapanan yol yaklaşık bir saat sonra, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla tekrar açıldı.
Mustafa Eker,Abuzer Aslan,Adıyaman
16 Aralık 2018 Pazar 00:51