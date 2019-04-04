Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kaynak: AA

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Cüneyt Şahin (40) idaresindeki 06 BHU 958 plakalı otomobil ile Sebahattin Çoruh (47) idaresindeki 34 AED 161 plakalı otomobil, Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Ereğli Caddesi üzerinde çarpıştı.Çarpmanın etkisiyle Sebahattin Çoruh ile diğer otomobildeki Kübra Kaya (34) yaralandı.Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.