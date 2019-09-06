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Trafik kazası 2 yaralı

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

06.09.2019 18:07 Trafik kazası 2 yaralı
Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Malatya-Kayseri karayolu, Sivas'ın Gürün ilçesi geçişinde meydana geldi. Kazada R.Y. (60) yönetimindeki 23 KH 021 plakalı otomobil Malatya'dan Kayseri istikametine seyir halindeyken Güneş köyü yakınlarında yoldan çıkarak takla attı. Şarampole düşen aracın sürücüsü ve araçta bulunan A.Y.(49) yaralandı. Yaralılar Gürün Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Malatya, Gürün, Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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