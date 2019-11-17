Haberler » Güncel » Trafik kazası: 2 yaralı - Haber

Trafik kazası: 2 yaralı

Aydınlatma direğinden görüntü Kamyonetten görüntü Polis ekiplerinin çalışması Isparta'da trafik kazası: 2 yaralıHimmet Oğuz idaresindeki 32 PN 447 plakalı kamyonet, Yenice Mahallesi 117. Cadde'de önce park halindeki kamyonete, ardından aydınlatma direğine çarptı.

17.11.2019 01:34 | Son Güncelleme: 17.11.2019 01:35
Aydınlatma direğinden görüntü
Kamyonetten görüntü
ekiplerinin çalışması
'da trafik kazası: 2 yaralı
Himmet Oğuz idaresindeki 32 PN 447 plakalı kamyonet, Yenice Mahallesi 117. Cadde'de önce park halindeki kamyonete, ardından aydınlatma direğine çarptı.
Kazada, sürücü ile kamyonette bulunan ve uzman çavuş olduğu öğrenilen Osman Erdal yaralandı.
Aydınlatma direği çarpmanın etkisiyle bir evin çatısına yıkıldı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kamyonette sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Trafik kazası: 2 yaralı

Isparta, Polis, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
02:02 Otobanda yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
01:54 Denizli'de bıçaklanan 2 kişi hastaneye giderken kaza geçirdi
01:34 Trafik kazası: 2 yaralı
01:27 Adana'da silahlı saldırı: 2 yaralı
01:26 DHA YURT BÜLTENİ -25
17.11.2019 02:12:56