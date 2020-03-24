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Trafik kazası 2 yaralı

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

24.03.2020 18:01 | Son Güncelleme: 24.03.2020 18:01
Trafik kazası 2 yaralı
Sivas 'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Kayseri-Malatya karayolu, Sivas'ın Gürün ilçesi İlçesi mevkisinde meydana geldi. Malatya'dan Kayseri istikametine gitmekte olan 38 HZ 578 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi ile takla attı. Karşı şeride geçen araç Kayseri istikametinden gelmekte olan 41 L 1307 plakalı tıra çaptı. Kazada otomobilde bulunan A.U.(20) ve Y.C.P(20) yaralandı. Yararılar Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler : Kayseri, Gürün, Sivas, 3. Sayfa

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