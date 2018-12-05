Trafik Kazası: 2 Yaralı - Bolu

Bolu
'nun Mudurnu
ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bolu'dan Mudurnu istikametine doğru giden Yusuf Arslan
idaresindeki 14 LA 024 plakalı otomobil ile karşı istikamette ilerleyen Kemal Kesen yönetimindeki 14 KN 065 plakalı otomobil Hacıhalimle köyü yol ayrımında çarpıştı. Araç
sürücüleri kazadan yara almadan kurtulurken Yusuf Arslan'ın kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Ali Dedeoğlu
ile Senahat Dedeoğlu yaralandı.
Kaza nedeniyle araç içinde sıkışan Ali Dedeoğlu olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiyesi ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal
Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yusuf Arslan,Mudurnu,Bolu
05 Aralık 2018 Çarşamba 20:33