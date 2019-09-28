Haberler » Güncel » Haber

Trafik kazası: 3 ölü 3 yaralı (2)

Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönü Kocaeli mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

28.09.2019 21:28
Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönü Kocaeli mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, otoyolun Ankara yönü Bekirdere Rampası mevkisinde 2 tır, bir otomobil ve bir çekici henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kaza sonra olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre araçlardaki 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönü ulaşıma kapandı, İstanbul yönünde ise ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Trafik kazası: 3 ölü 3 yaralı (2)

Anadolu Otoyolu, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:49 Flash!
01:43 "Bilim ve sanat" köy okulunun koridorlarında
01:35 Altın Safran Festivali'nde Edip Akbayram rüzgarı esti
01:27 - İsrail Askerlerinden Filistinlilere Müdahale- Netanyahu'nun Ürdün Vadisini İlhak Etme Planı...
01:20 16. Uluslararası Alanya Caz Günleri
01:19 - Osman Hamdi Bey'in Tablosu Rekor Fiyata Alıcı Buldu
01:18 Husilerden ABD gazetelerindeki haberlere yalanlama