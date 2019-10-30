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Trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı

Van'da otomobille minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

30.10.2019 16:15
Van'da otomobille minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Van- Hakkari kara yolunun Güzelde mevkisinde sürücüleri öğrenilemeyen 30 AAB 321 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 07 AEZ 433 plakalı minibüs çarpıştı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye, 112,UMKE, AFAD ve itfaiye ile çıkarılacak eksler şarampoldeki araçta
Kazada Tahsin Karakoç, Zerrin Karakoç ve Hazal Turan hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslara kentteki hastanelere kaldırıldı.
Bir süre trafiğe kapatılan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.
Trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı

Hakkari, Van, Güncel

Kaynak: AA


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