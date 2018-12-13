Trafik Kazası: 3 Yaralı

13 Aralık 2018 Perşembe 15:56



13 Aralık 2018 Perşembe 15:56

Tekirdağ-İstanbul kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, D-110 kara yolunda S.K. yönetimindeki 59 B 4526 plakalı otomobille sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 59 ZK 508 plakalı otomobil çarpıştı.Kazada ismi öğrenilemeyen sürücüyle araçta bulunan A.T. ve S.E. yaralandı.Yaralılar Tekirdağ Devlet Hastanesi ile Namık Kemal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, trafik, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından normale döndü.