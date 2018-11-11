Trafik Kazası: 4 Yaralı

Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yaşar
Zerey (45) idaresindeki 07 MVE 26 plakalı otomobil, Siverek- Kahta
kara yolunun 15'inci kilometresinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Kazada sürücü ile Muhammed Maruf (8) ve Muhammed Said
Zerey (12) ile Zeynep Öztürk (30) yaralandı. Yaralılar olay yerine giden 112 Acil Servis
ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hayati tehlikeleri bulunan Zeynep Öztürk ile Muhammed Said Zerey, Şanlıurfa'ya sevk edildi.
Kahta,Şanlıurfa,Siverek
11 Kasım 2018 Pazar 16:08