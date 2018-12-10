Trafik Kazası: 4 Yaralı

Batman
'da otomobilin devrildiği kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Batman- Siirt
çevre yolunda Emrah Tunç
idaresindeki 35 TFZ 83 plakalı otomobil, TEİAŞ 16. Bölge Müdürlüğü mevkisinde devrildi.
İstinat duvarına çarparak durabilen otomobildeki sürücü Emrah Tunç, Azat ve Devran Tunç ile henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. İtfaiye
ve 112 Acil Servis
Ekiplerince araçtan çıkartılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Devran Tunç'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Siirt,Emrah Tunç,Batman
10 Aralık 2018 Pazartesi 22:48