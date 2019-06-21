21.06.2019 20:26
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Trafik kazası: 5 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Manisa 'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Dündar (48) yönetimindeki 06 EY 7880 plakalı otomobil, Turgutlu ilçesindeki alt geçitte karşı şeride geçerek duvara çarptı. Sürücü Dündar ile aynı otomobildeki Remziye Dündar (87), Hüseyin Dündar (55), Mehmet Dündar (52) ve Ali Dündar (28) yaralandı.
AKS ekibinin otomobil kapısını keserek çıkardığı yaralılar, 112 Acil Servis görevlilerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.Trafik kazası: 5 yaralı
Kaynak: AA
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