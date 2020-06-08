Trafik kazası: 5 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

08.06.2020 19:05 | Son Güncelleme: 08.06.2020 20:14
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Arif Ergün (58) yönetimindeki 22 RG 274 plakalı hafif ticari araç, Ahievren Mahallesi'nde kontrolden çıkarak bir evin bahçesine devrildi.
Kazada yaralanan araçtaki Ömür (34), Kerem (7), Esma (2) ve Sena Ergün (1) ile Filiz Yeşilyurt'a (53) olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Bu arada devamlı ağlayan Sena bebekle sağlık görevlilerinden birisi cerrahi eldiveni şişirip balon yaparak ilgilendi.
Yaralılar, Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Trafik kazası: 5 yaralı

Kaynak: AA

Etiketler: Tekirdağ, Malkara, Güncel, Haber

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