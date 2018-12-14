Trafik Kazası: 6 Yaralı

14 Aralık 2018 Cuma 17:17



14 Aralık 2018 Cuma 17:17

Düzce'de taksiyle otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Ali Kaygusuz idaresindeki 81 T 0510 plakalı taksi, D-100 kara yolunun Kaynaşlı mevkisi Darıyerihasanbey köyü kavşağında, Ercüment Ekrem Şendur yönetimindeki 67 TH 753 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada, her iki sürücüyle takside bulunan Ayşe Mertcan ve otomobildeki Korkuthan, Mete Kerem ve Nurşen Şendur yaralandı.Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.Kaza nedeniyle kara yolunun Ankara istikameti, bir süre trafiğe kapatılırken temizlik çalışmasının ardından trafiğe açıldı.