Haberler » Güncel » Trafik kazası: 6 yaralı - Haber

Trafik kazası: 6 yaralı

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

17.11.2019 21:44 | Son Güncelleme: 17.11.2019 21:46
'de meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Nihat Seymen yönetimindeki 14 EA 499 plakalı otomobil, ilçesine bağlı Sarıçökek köyü mevkisinde kontrolden çıkarak rögar kapağına çarptı.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan eşi Yıldız Seymen, yaşları 12 ila 14 arasında değişen ve isimleri henüz öğrenilemeyen üç çocuğu ve kayınvalidesi Necla Öztürk yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kaynaşlı İlçe Devlet Hastanesi ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Trafik kazası: 6 yaralı

Kaynaşlı, Düzce, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
22:00 Irak hükümetinden seçim sistemine ilişkin yasa tasarıları
21:59 Otomobilde çıkan yangına beton mikserinden çekilen suyla müdahale
21:56 Tosya'da kamyonet devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
21:54 Yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
21:54 Uygulama noktasında otomobilin çarptığı uzman çavuş şehit oldu, 1 asker yaralı
17.11.2019 22:01:28