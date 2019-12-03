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Trafik kazası araç kamerasına yansıdı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, hafif ticari aracın servis midibüsüne arkadan çarpma anı araç içi kamerasınca kaydedildi.

03.12.2019 02:21 | Son Güncelleme: 03.12.2019 02:22
'nin ilçesinde, hafif ticari aracın servis midibüsüne arkadan çarpma anı araç içi kamerasınca kaydedildi.
Ömer Faruk Yıldırımtaş'ın kullandığı 25 FP 910 plakalı hafif ticari araç, D-100 kara yolu istikameti Gebze geçişinde, Fatih Mehmet Açıkgöz yönetimindeki 41 P 2967 plakalı işçi midibüsüne arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan Yıldırımtaş, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Ömer Faruk Yıldırımtaş, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
içi kamerasınca kaydedilen görüntülerde, hafif ticari aracın işçi midibüsüne arkadan çarptığı an yer alıyor.
Trafik kazası araç kamerasına yansıdı

Kocaeli, Ankara, Gebze, Araç, Güncel

Kaynak: AA


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