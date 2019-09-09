Trafik kazası geçiren Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk kimdir?

Niğde'de meydana gelen trafik kazasında, Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, eşi Zuhal Karabörk'ü kaybetti. Kamil Karabörk hayatı, biyografisi haberimizde…

KAMİL KARABÖRK KİMDİR?

Emniyet Müdürü Karabörk, 1966 yılında Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dünyaya geldi. 1989 yılında Polis Akademisi'nden mezun olarak Komiser Yardımcısı rütbesi ile Emniyet Teşkilatında göreve başladı.

Farklı rütbelerde çeşitli illerde görev yapmasının ardından 2012 yılında 1.Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi ederek Teftiş Kurulu Başkanlığına atandı. 07.01.2014 tarihli kararname ile Erzurum İl Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi. 2016 tarihli kararname ile Hatay İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, evli ve iki çocuk sahibidir.