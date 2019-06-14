14.06.2019 14:34
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Trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışma anı bir fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışma anı bir fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Furkan K. (21)'nin kullandığı 45 ABJ 766 plakalı motosiklet, İzmir - Ankara kara yolu Avşar Mahallesi yol kavşağına geldiği sırada Fatma K. (50) yönetimindeki 35 HB 9884 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Meydana gelen kaza anı ise bir fabrikanın güvenlik kameralarına yansıdı. - MANİSA
Kaynak: İHA
Turgutlu, Manisa, Motosiklet, 3. Sayfa

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