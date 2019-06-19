19.06.2019 15:47
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Trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen ve 3 kişinin yaralandığı trafik kazasının görüntüleri bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen ve 3 kişinin yaralandığı trafik kazasının görüntüleri bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Oktay Taşçı idaresindeki 63 N 2796 plakalı otomobil, Kale Mahallesi'ndeki Cumhuriyet ve Şair İbrahim Rafet caddeleri kavşağında, Sidar Can Sarıkaya'nın kullandığı 63 LP 206 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücülerin yanı sıra ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı ise caddede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA
Şanlıurfa, Siverek, Güncel

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