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Trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, 4 aracın hasar gördüğü trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

17.02.2020 15:19 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:20
'nın ilçesinde, 4 aracın hasar gördüğü trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre. Kumla Mahallesi- yolunda Vahit İlham idaresindeki 77 AT 894 plakalı pikap, aynı yönde ilerleyen ve şerit değiştiren otomobile çarpmamak için manevra yaptı.
Yoldan çıkan araç, bir işletmenin otoparkındaki 3 araca çarparak durabildi.
Araçların hasar gördüğü kaza, işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde pikabın yoldan çıkarak diğer araçlara çarpması yer alıyor.
Trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Armutlu, Gemlik, Bursa, Güncel

Kaynak: AA


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