Trafik Kazası Kameraya Yansıdı

Kaynak: AA

Bilecik'te iki kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarınca kaydedildi.Alınan bilgiye göre, V.D. (29) idaresindeki 11 DU 330 plakalı otomobil ile F.K'nın (17) kullandığı 26 EG 646 plakalı motosiklet, Yediler Mahallesi 568. Sokak'ta çarpıştı.Kazada, motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Ö.A. (18) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulanslarıyla götürüldükleri Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.Öte yandan kaza anı çevredeki güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.