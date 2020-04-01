Trafik kazası MOBESE kameralarına yansıdı
Çanakkale'de bir trafik kazası, MOBESE kameralarınca görüntülendi.
01.04.2020 16:56 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:57
Çanakkale 'de bir trafik kazası, MOBESE kameralarınca görüntülendi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığınca paylaşılan kaza, Çanakkale- İzmir yolu Beldemiz Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi.
İzmir yönünden gelen minibüs, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkıp refüje çarptıktan sonra ters yöne döndü. Kazanın hasarla sonuçlandığı öğrenildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığınca paylaşılan kaza, Çanakkale- İzmir yolu Beldemiz Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi.
İzmir yönünden gelen minibüs, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkıp refüje çarptıktan sonra ters yöne döndü. Kazanın hasarla sonuçlandığı öğrenildi.
Kaynak: AA