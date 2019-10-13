Trafik kazası mobese kamerasına yansıdı Yerel Kaynak: İHA
IĞDIR - Iğdır'da meydana gelen trafik kazası, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mobil Elektronik Sistem kamerasına yansıdı.Kaza, Iğdır merkez Yaycı köyü yakınlarında meydana geldi. Iğdır-Tuzluca Karayolu Yaycı köyü yakınlarında yolun karşısına geçmek isteyen sürücü, Tuzluca istikametine seyir halinde olan aracı görmeyince kaza kaçınılmaz oldu. Yolun karşısına geçmeye çalışan araç çarpışmanın şiddetiyle yol kenarında bulunan su kanalına savruldu. Yaşanan kaza anları MOBESE kamerasına yansıdı.Yaralılar Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.