Trafik Kazası Sonrası Organları Bağışlanan Aleyna'nın Davası

13 Kasım 2018 Salı 15:29



13 Kasım 2018 Salı 15:29

Antalya'da geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen ve bağışlanan organlarıyla hastalara umut olan 17 yaşındaki Aleyna Hatun Budanır'ın ölümüyle ilgili yargılanan iki sanığın tutuklanması için savcının yaptığı itiraz mahkemece reddedildi.Cumhuriyet Savcısı Faruk Kurt tarafından hazırlanarak ilgili mahkemeye sunulan itiraz dilekçesinde, sanık sürücü Mahmut Y'nin kullandığı servis aracında yolcu olarak bulunan Aleyna Hatun Budanır'ın, Akdeniz Bulvarı üzerinde hatalı şekilde indirildiği iddia edildi.Budanır'ın servis yolundan karşıya geçtiği sırada, diğer sanık Hakan K'nin, idaresindeki araçla çarparak genç kızın hayatını kaybetmesine sebebiyet verdiğine işaret edilen itiraz dilekçesinde, 9 Kasım'da görülen duruşmada tutuklu sanık Hakan K'nin tahliyesine ve sanık Mahmut Y. hakkında ise adli kontrolün kaldırılmasına karar verildiği hatırlatıldı.Davanın delillerinin henüz toplanmamış olduğu öne sürülen itirazda, "Katılan vekilince trafik bilirkişisinden alınan rapor ile keşif sonrası mahkemece alınan rapor arasında önemli derecede çelişki bulunuyor. Bu nedenle İstanbul Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır." ifadesine yer verildi.Ölenin yaşı, şikayetin devam etmesi ve çarpmanın servis yolunun bitiminde meydana gelmesinin de dikkate alınması gerektiği vurgulanan dilekçede, şunlar kaydedildi:"Mahmut Y'nin genç bir kızı hatalı bir şekilde indirmesiyle olaya sebebiyet vermesi, suç vasfı ve eylemin temas ettiği kanun maddesindeki öngörülen ceza miktarı gözetilmeden takdirde yanılgıya düşülerek Hakan K'nin tahliyesine Mahmut Y'nin serbest bırakılmasına karar verilmesi usul ve kanuna aykırı olduğundan kararın kaldırılması ve sanıklar hakkında yakalama müzekkeresi düzenlenmesi arz ve talep olunur."Savcının dilekçesini inceleyen mahkeme, itirazı kabul etmedi.Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 16 Ağustos'ta servisten indikten sonra tali yoldan karşıya geçmeye çalıştığı sırada bir otomobilin çarpması sonrası beyin ölümü gerçekleşen ve ailesinin bayramlaştıktan sonra organlarının bağışlanmasını istediği Budanır'ın organları, nakil bekleyen hastalar için umut olmuştu. Genç kızın kalbi, karaciğeri, böbreği ve korneaları hastalara nakledilmişti. Olaydan sonra gözaltına alınan servis şoförü Mahmut Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, otomobil sürücüsü Hakan K. ise tutuklanmıştı. Antalya 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki davanın son duruşmasında, sanıklardan Mahmut Y'ye yönelik adli kontrol kaldırılmış, Hakan K. ise tahliye edilmişti.