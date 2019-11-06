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Trafik kazası sonrası sopalı bıçaklı kavga: 3 yaralı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sonrası sopalı bıçaklı kavga çıktı.

06.11.2019 18:16 | Son Güncelleme: 06.11.2019 18:37 Trafik kazası sonrası sopalı bıçaklı kavga: 3 yaralı
Kahramanmaraş'ta meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sonrası sopalı bıçaklı kavga çıktı. 3 kişinin yaralandığı kavga anı kameralara yansıdı.

Alınan bilgilere göre, Dumlupınar Mahallesi Onbaşı Osman Caddesi ile Sandal Zade Bulvarı üzerinde yer alan kavşakta 46 DS 135 plakalı otomobil ile 46 AS 113 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada herhangi bir yaralanma olmaz iken maddi hasar oluştu. Maddi hasar yüzünden çıkan tartışma ise, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralanırken, kavgaya karışan 3 kişi ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşanan kavgayı görüntülemek için olay yerinde bulunan gazetecilere, yaralıların dayısı olduğu öğrenilen bir kişi saldırma girişimi polis tarafından engellendi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Dumlupınar, kavga, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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