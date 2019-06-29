Trafik kazasına müdahale eden polislere otomobil çarptı: 2'si polis 8 yaralı

Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA - MALTEPE'de meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasına müdahale eden polislerin bulunduğu araca, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil çarptı. Kazada, polis aracında bulunan 2 polis ile otomobildeki 5 kişi ve olay yerindeki 1 kişi olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Maltepe D-100 Karayolu 'nda Küçükyalı Mevkii'nde meydana geldi. Ankara istikametinde ilerleyen 34 TEC 83 plakalı taksi, 34 EF 8254 plakalı otomobile arkadan çarptı. Sürücülerin kaza sonrası anlaşamaması üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri maddi hasarlı trafik kazasına müdahale ettikleri sırada 35 ABP 413 plakalı otomobiliyle hızla ilerleyen sürücü, kazayı görünce aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyere çarptı sonra da takla attı. Takla atan otomobil polis aracına çaparak durabildi. Kazada, 2 polis ile olay yerindeki 1 kişi ve 35 ABP 413 plakalı otomobildeki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Arkadaşlarının kazaya karıştığını öğrenen meslektaşları olay yerine akın etti. Kazada yaralanan polis memurlarının Hüseyin Bilir ve Mehmet Kaya olduğu öğrenilirken, yaralı polisler ambulanslarla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer 6 yaralı ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan polis, yolda geniş güvenlik önlemi alırken, Ankara istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Araçların yoldan kaldırmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü. Polis , kazayla ilgili soruşturma başlattı.

