Trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü öldü, römorktaki 2 Suriye uyruklu yaralandı.
29.07.2020 18:42 | Son Güncelleme: 29.07.2020 19:49
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü öldü, römorktaki 2 Suriye uyruklu yaralandı.
Kırsal Kızılhisar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, çiftçilik yapan Ekrem Can Tekin (24) kontrolündeki, römorkunda saman balyası yüklü 16 UV 567 plakalı traktör devrildi.
Kazada, sürücü ile römorkta bulunan Suriye uyruklu Mazlum Ali (29) ile Mehmet Ali (19) ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Tekin'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan 2 Suriyeli Bursa'da hastaneye kaldırıldı.
Kazada ölen Tekin'in dün nikahlandığı, önümüzdeki ay düğününün olacağı öğrenildi.
Kaynak: AA