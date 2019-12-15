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Acı haber! Trafik kazasında 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Ağrı'da meydana gelen trafik kazasında 1 yaşındaki Defne bebek hayatını kaybetti. 4 kişi yaralandı. Defne bebeğin dedesinin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından şarampole yuvarlandı. Şarampole yuvarlanan otomobil hurdaya döndü.

15.12.2019 23:22 | Son Güncelleme: 16.12.2019 00:23

Ağrı'nın ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan 1 yaşındaki bebek hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Kaza akşam saatlerinde Patnos İlçesine bağlı Kazanbey köyü yakınlarında meydana geldi. Halil Yalçınkaya'nın (57) kullandığı 66 DP 057 plakalı otomobil Kazanbey köyü yakınlarında şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Halil Yalçınkaya ile eşi Zeynep Yalçınkaya (57), Raziye (33), Duru (7) ve Aktaş (1) yaralandı.

1 YAŞINDAKİ DEFNE BEBEK KURTARILAMADI

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Defne Aktaş, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Raziye Aktaş Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkedilirken, diğer yaralıların Patnos Devlet Hastanesi'nde tedavileri sürüyor.

BİTLİS'TEN DÖNÜYORLARDI

İş Kurumu'nda çalışan Raziye Aktaş'ın dahiliye doktoru olan eşi Ahmet Aktaş'ın Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne tayin olduğu, kendisinin çocuklarıyla Patnos'ta kaldıkları öğrenildi. Raziye Aktaş'ın Adana'dan gelen anne ve babasıyla Bitlis Adilcevaz'dan ziyaretten döndükleri belirlendi.

Acı haber! Trafik kazasında 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Halil Yalçınkaya, Patnos, Defne, Güncel

Kaynak: DHA


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