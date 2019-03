Trafik Kazasında 2 Kızlarını Kaybeden Ailenin Acısı Dinmiyor

Kaynak: AA

Mersin'de, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu 2 kızlarını kaybeden anne ve babanın acısı dinmiyor.Merkez Toroslar ilçesinde yaşayan Ali ile Özlem Çakmakçı, 2 Temmuz 2018'de otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybeden kızları 9 yaşındaki Evrim ve 6 yaşındaki Ekin'in yasını tutuyor.Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan sürücü Ramazan Topal'a verilen 4 yıl 2 aylık cezayı yetersiz bulan aile, Adana Bölge Adliye Mahkemesine yaptıkları itirazın sonuçlanmasını bekliyor.Baba Ali Çakmakçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, sürücünün kızları ve yanlarındaki kuzenine çarpmadan önce yavaşlamadığı ve manevra yapmadığının güvenlik kameralarında sabit olduğunu savundu.Sanığa verilen cezayı yetersiz bulduklarını aktaran Çakmakçı, "Biz cezaların daha güçlü olması gerektiğini düşünüyoruz. Başka insanlar ölmesin, artık 'Yeter' diyoruz. İki güzel kızımızı kaybettik. Onların üzerinde çok büyük hayallerimiz vardı. Onları iyi birer insan olarak yetiştirmeyi düşünüyorduk. Evrim ve Ekin özellikle seçtiğimiz isimlerdi. Evrim değişim, Ekin kültür demekti. Her şeyin iyi olacağına, değişeceğine inanmıştık. Evrim her akşam ona bilim insanlarının hayatlarını okumamı isterdi." diye konuştu.Çakmakçı, artık bu tarz kazalara "dur" diyecek bir cezalandırma beklediklerini dile getirdi."Tarifi olmayan bir acı içerisindeyiz"Anne Özlem Çakmakçı da aylardır kızlarının odasına giremediklerini belirterek, çok büyük üzüntü duyduklarını söyledi.Kazayı, bir cinayet olarak gördüklerini aktaran Çakmakçı, şöyle konuştu:"8 aydır hukuk mücadelesi veriyorduk. Karar 4 yıl 2 ay oldu. O kadar çok hayallerimiz vardı ki her şey yarım kaldı. Evrim keman çalıyordu, Ekin resim yapmayı çok severdi. Onlar benim hem arkadaşım, hem yoldaşım hem sırdaşım olmuştu. Aslında ben 2 çocuk kaybetmedim, arkadaşımı, yoldaşımı, sırdaşlarımı kaybettim. O kadar özlüyorum ki onların odasına giremiyorum. Her girdiğimde ilk günü yaşıyorum. Zil çaldığında Evrim okuldan gelecekmiş gibi geliyor. İlk günden beri tarifi olmayan bir acı içerisindeyiz."Çakmakçı, sanık hakkındaki kararı itiraz üzerine Adana Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdıklarını aktardı.Kızlarının hatırası için mücadele ettiğini vurgulayan Çakmakçı, "Çok özlüyorum. İliklerime kadar özledim. İlk 4 ay evden hiç çıkamadım. Kızlarım için ağlamak ve yas tutmak için ayakta durmaya çalıştım. Bu karardan sonra onların anıları için yaşamaya karar verdim." ifadesini kullandı.OlayMersin'de 2 Temmuz 2018'de, Ramazan Topal'ın kullandığı 33 EAT 61 plakalı otomobil, Toroslar ilçesi Darısekisi Mahallesi Gözne mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ekin ve Evrim Çakmakçı ile kuzenleri Emine İlknur Yalçın'a çarpmış, 2 kız kardeş yaşamını yitirmiş, kuzenleri ağır yaralanmıştı.Tutuklanan Topal hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesinde 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle, Burak Aydın için de "yalan tanıklık" suçlamasıyla dava açılmıştı.Mahkeme heyeti, karar duruşmasında Ramazan Topal'ı 4 yıl 2 ay, Burak Aydın'ı da "suç uydurma" gerekçesiyle 3 ay 10 gün hapis cezasına çarptırmıştı.