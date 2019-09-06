Haberler» 3. Sayfa» Haber

Trafik kazasında ağır yaralanan özel hareket polisi hayatını kaybetti

Bitlis'in Tatvan ilçesinde geçirmiş olduğu trafik kazasında ağır yaralanan özel hareket polisi Mert Altaş, 7 gün sonra hayatını kaybetti.

06.09.2019 13:55 Trafik kazasında ağır yaralanan özel hareket polisi hayatını kaybetti
Bitlis'in Tatvan ilçesinde geçirmiş olduğu trafik kazasında ağır yaralanan özel hareket polisi Mert Altaş, 7 gün sonra hayatını kaybetti.

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köyü yakınlarında 31 Ağustos günü geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan özel hareket polisi Mert Altaş, bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Polis memurunun vefat haberi yakınlarını ve ilçe halkını yasa boğarken, Altaş'ın naaşının Ahlat'a getirilerek yapılacak törenin ardından aile kabristanında defnedileceği belirtildi.

Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köyü yakınlarında meydana gelen kazada Mert Altaş ile aynı araçta bulunan özel hareket polisi Mehmet Fatih Tatlısu hayatını kaybetmiş ve aynı gün Ahlat'ta Abdurrahman Gazi Mezarlığı'na defnedilmişti. - BİTLİS

Tatvan, Bitlis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:06   Motosikletli jandarma, kazada şehit oldu
15:04   FETÖ şüphelisi 20 kişi adliyeye sevk edildi
15:03   Patnos'ta PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı
14:59   FETÖ'den aranan şahıs teslim oldu
14:55   Arabanın teyibine saklanan uyuşturucu keskin burun Rona'ya takıldı
14:46   Şuhut'ta Trafik Şube Güvenlik toplantısı
14:44   Lingling Tayfunu Kore yarımadasına yaklaşıyor