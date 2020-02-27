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Trafik kazasında annesi yaralanınca öfkesini araçtan çıkardı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı.

27.02.2020 15:33 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:33Trafik kazasında annesi yaralanınca öfkesini araçtan çıkardı
'nın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı. Kaza sonrası yaralı kadının yakını sinirini çarpan otomobilden çıkardı.

Kaza, Akyazı ilçesi Necati Temel Caddesinde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Necati Temel Caddesi Atatürk anıtı önünde 54 BB 180 plakalı araç yolun karşısına geçen kadına çarptı. Darbenin etkisiyle yere savrulan kadın yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına müdahale ederek Akyazı Devlet Hastanesine kaldırdı. Trafik polisleri kazayla ilgili rapor tutarken olay yerine gelen yaralı kadının yakını ortalığı birbirine kattı. Şoförü bulamayan sinirli genç önce hırsını otomobilden almak istedi. Kriz geçiren genç küfür edince trafik polisi gence müdahale etti. Ne olduğunu anlayamayan genç ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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