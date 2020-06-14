Trafik kazasında aracında sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
14.06.2020 18:46 | Son Güncelleme: 14.06.2020 19:35
Erol Ögenç idaresindeki 34 LZ 6808 plakalı otomobil, Çerkezköy-Hallaçlı kara yolunda, aynı istikametteki Nuri B'nin kullandığı 34 BT 1999 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Ögenç aracında sıkıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan Erol Ögenç, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA