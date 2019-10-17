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Trafik kazasında araçta sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı

Trafik kazasında araçta sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarıldıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana genen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

17.10.2019 09:02
Trafik kazasında araçta sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana genen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kazada otomobilde sıkışa sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Kaza, Muratlı-Büyükkarıştıran karayolu 2. Km üzerinde meydana geldi. Akaryakıt istasyonundan yola çıkmak isteyen Erol S. sevk ve idaresindeki 59 SK 424 plakalı kapalı kasa ticari araca yol üzerinde seyir eden Cumhur G. yönetimindeki 34 UN 1397 plakalı otomobil yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Cumhur G. yaralandı. Yaralı sürücü için ambulans çağrıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi ettikten sonra yaralı sürücü tedavi edilmek üzere ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü.
Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Birimi ekipleri ile itfaiye ekipleri de olay yerine geldi. Trafik ekipleri yolun güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri ise araçta sıkışan sürücüyü kurtardı.
Otomobilde büyük maddi hasar meydana geldi. Araçtan çıkarılan yaralı sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Trafik kazasında araçta sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı

Tekirdağ, Muratlı, İtfaiye, Yerel

Kaynak: İHA

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