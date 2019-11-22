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Trafik kazasında camdan fırlayan çocuk yara almadan kurtuldu

Rusya'da tırın çarptığı otomobilde bulunan ve camdan fırlayan çocuk kazadan yara almadan kurtuldu.

22.11.2019 13:00 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:01
'da tırın çarptığı otomobilde bulunan ve camdan fırlayan çocuk kazadan yara almadan kurtuldu.
Rusya'ya bağlı Tataristan'ın Almetyevsk şehrinde bir tır kendi şeridinde ilerlerken, önünde kepçe ve otomobilin ilerlediği başka bir araç hatalı sollama yaptı. Hatalı sollamayla birlikte tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Karlı ve buzlu yolda çarpışmanın şiddetiyle araç kendi etrafında dönmeye başladı. Araçta bulunan bir çocuk ise camdan dışarı fırlayarak kazadan yara almadan kurtuldu. Tır da kontrolden çıkarak yolun kenarında bulunan tarlaya daldı.
Çocuk araçtan fırlayınca yaşadığı şok ile çevresine bakmaya başladı. Olay yerine kurtarma ekiplerinin gönderildiği, yaralı araç sürücüsünün hastaneye kaldırıldığı, tır sürücüsünün ise kazada hafif yaralandığı açıklandı. Araç sürücüsüne çocuğu ön koltuğa oturtmak, emniyet kemeri takmamak, trafik kurallarına uymamak gibi çeşitli gerekçelerle ceza kesileceği aynı zamanda ölüme sebebiyet vermek suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılacağı açıklandı.
(İHA)
Trafik kazasında camdan fırlayan çocuk yara almadan kurtuldu

Rusya, Araç, Güncel

Kaynak: İHA


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