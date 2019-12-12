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Trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi toprağa verildi

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişiden Zafer Karakaya ile Ramazan Tokuş'un cenazeleri köylerinde toprağa verildi.

12.12.2019 16:39 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:45Trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi toprağa verildi
'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişiden Zafer ile Ramazan Tokuş'un cenazeleri köylerinde toprağa verildi.

Sabah saatlerinde meydana gelen kazada üniversite öğrencisi İ.U.Y. (18), 59 HD 971 plakalı otomobil ile otobüs durağında bekleyen vatandaşların arasına daldı. Kazada durakta bekleyenlerden Zafer Karakaya (30) ile Halil Doğan (47) ve Ramazan Tokuş (34) olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonucu hayatını kaybedenlerden Zafer Karakaya ile Ramazan Tokuş'un cenazesi ikindi namazına müteakiben Banaz ilçesi Kızılcasöğüt Köyü'nde toprağa verildi.

Cenazeler Kızılcasöğüt Şehitliği'ne defnedilmek üzere yola çıkarken, hayatını kaybedenlerden Halil Doğan'ın cenazesinin ise şehir dışındaki oğlunun görevi sebebiyle ertesi gün defnedileceği öğrenildi. - UŞAK

Karakaya, Uşak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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