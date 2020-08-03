Trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi toprağa verildi

Orman Mahallesi'ndeki cenaze töreni

Cenaze namazı için toplanan vatandaşlar

Cenazelerin getirilmesi

Cenaze namazının kılınması ve dua edilmesi

Semra Varol'un cenazesinin defnedilmesi HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İkiyaka Dağları Göllerbaşı bölgesinde aracın şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi toprağa verildi. Hakkari Devlet Hastanesi morgundaki otopsi işlemleri tamamlanan Semra Varol ve Çimen Özçük'ün cenazeleri yakınları tarafından alınarak ilçeye getirildi. Orman Mahallesi'ne getirilen Varol ve Özçük için düzenlenen törende cenaze namazı kılındı, dua edildi. Ardından Varol'un cenazesi buradaki mezarlıkta, Özçük'ün cenazesi de Akalın mezarlığında toprağa verildi.