Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Arkadaşları Anısına Kütüphane Yaptılar

Kaynak: DHA

Muş'taki 112 Acil Servis çalışanları, geçtiğimiz yıl trafik kazasında hayatını kaybeden 3 arkadaşları adına Bulanık İlçesine bağlı Olurdere Köyü'ndeki okula kütüphane yaptı. 5 öğretmen 60 öğrencinin bulunduğu okulun kütüphanesi sağlık çalışanları ve davetliler tarafından açıldı. Muş E Tipi Kapalı Cezaevinde sağlık memuru olarak çalışan Ömer Ozan, 112 Acil Servis tıp teknisyenleri Yunus Emre Şakar, Mustafa Aksoy, Devlet Hastanesi Otomasyon görevlisi Serkan Yalova 20 Haziran 2018 tarihinde çıktıkları Karadeniz gezisinde kaza yaptı. Yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil menfez duvarına çarptı. Kazada Ömer Ozan, Yunus Emre Şakar ve Serkan Yalova hayatını kaybederken, Mustafa Aksoy ise ağır yaralandı. Hastanede bir süre tedavi gördükten sonra yeniden görevine dönün Mustafa Aksoy ile sağlık çalışanları tatil yolunda kaybettikleri 3 arkadaşlarını unutmadı. 112 Acil Servis'te çalışanlar 3 sağlık görevlisinin adını yaşatmak için Bulanık ilçesine bağlı Olurdere Köyündeki 5 öğretmen ve 60 öğrencisi bulunan okula kütüphane kurmaya karar verdi. İlde görev yapan öğretmenlerin de destek verdiği sağlıkçılar kısa sürede çok sayıda kitap topladı. Türkiye'nin dört bir yanından gönderilen kitaplar için okulun bir salonunu kütüphaneye dönüştüren sağlıkçılar, kaybettikleri arkadaşlarının ismini verdi. Sağlık çalışanlarından Yasin Süleymanoğlu, trafik kazasında kaybettikleri arkadaşlarının adını kütüphanede yaşatmak için böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi. Yapımı tamamlanan ve kitapları yerleştirilen kütüphanenin açılışı için tören düzenlendi. Sağlık çalışanları, öğretmen ve öğrenciler kütüphanenin kurdelesini birlikte kesti. Olurdere İlkokulu Müdiresi Naciye Arıcı, vefat eden sağlık çalışanlarına rahmet diledi. Onların anısının okulda yaşatılacağını ifade eden Naciye Arıcı, kütüphane hayallerini gerçekleştiren sağlık çalışanlarına da teşekkür etti. - Muş