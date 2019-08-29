Trafik kazasında hayatını kaybeden askerin cenazesi toprağa verildi

Ankara
'da trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Piyade
Uzman Onbaşı Kader Doğan'ın (24) cenazesi, memleketi Çankırı
'da toprağa verildi.
Yıllık izne geldiği Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Doğan'ın naaşı, kara yoluyla memleketi Orta ilçesine bağlı Özlü köyüne getirildi.
Köy camisinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Doğan'ın cenazesi, toprağa verildi.
Cenaze törenine Vali Hamdi Bilge Aktaş, Orta Kaymakamı Cihat Abukan, Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.