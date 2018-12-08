Trafik kazasında hayatını kaybeden Bartın
Vali Yardımcısı'na hüzünlü veda
BARTIN - Bartın'da gece yarısı geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Bartın Vali Yardımcısı Erkan Kalender için valilik önünde resmi tören düzenlendi. Bartın'ın Amasra
tüneli çıkışında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Bartın Vali Yardımcısı Erkan Kalender için valilik önünde resmi tören düzenlendi. Törene Bartın Valisi Sinan Güner
, Batın Belediye Başkanı Cemal Akın
, Bartın İl Emniyet Müdürü Ogün Vural, Bartın İl Jandarma
Komutanı Albay Yavuz Selim
Kapancı, kamu kurumlarının temsilcileri, askeri erkan, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Törende Kalender'in 1 hafta önce dünya evine girdiği Enise Kalender güçlükle ayakta dururken, sağlık görevlileri başından bir an olsun ayrılmadı.Tören mangası tarafından omuzlarda tören alanına getirilen Kalender için 1 dakikalık saygı durulunda bulunuldu. Ardından özgeçmişinin okunduğu Kalender için Bartın İl Müftüsü Mahmut Gündüz tarafından dua okundu. Okunan duaların ardından cenaze arasına yüklenen Kalender'in cenazesi Ankara
'ya gönderildi.Kalender için ikindi namazına müteakip Ankara Kocatepe
Camii'nde cenaze namazı kılınacak ve ardından Gölbaşı'nda toprağa verilecek.
Bartın
08 Aralık 2018 Cumartesi 09:44