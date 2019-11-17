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Trafik kazasında hayatını kaybeden doktor son yolculuğuna uğurlandı

ARNAVUTKÖY'de meydana gelen trafik kazasında, bisiklet kullanırken TIR'ın altında kalarak hayatını kaybeden Doktor Aytan Kar son yolculuğuna uğurlandı.

17.11.2019 17:14 | Son Güncelleme: 17.11.2019 18:16Trafik kazasında hayatını kaybeden doktor son yolculuğuna uğurlandı

ARNAVUTKÖY'de meydana gelen trafik kazasında, bisiklet kullanırken TIR'ın altında kalarak hayatını kaybeden Doktor Aytan Kar son yolculuğuna uğurlandı.

Hadımköy Mahallesi Abdülezelpaşa Caddesi'ndeki trafik kazasında bisiklet kullandığı sırada kontrolünü kaybedip devrilen TIR'ın altında kalarak hayatını kaybeden Üroloji Uzmanı Op. Dr. Aytan Kar, Fatih Cami'nde kılınan cenaze namazı ile son yolcuğuna uğurlandı. İlkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Kar'ın ailesi, yakınları, meslektaşları ve arkadaşları katıldı.

Cenaze namazına katılanlar Aytan Kar'ın tabutu başında bekleyen ailesine başsağlığı diledi. Kar'ın eşi Ebru Kar, çocukları Kerem Kar ve Ahmet Turhan Kar da tabut başında gözyaşlarını tutamadı. Kılınan cenaze namazının ardından Aytan Kar'ın tabutu cenaze aracı konularak Eyüpsultan Mezarlığı'na götürüldü ve burada bulunan aile kabristanına defnedildi.

- İstanbul


Güncel

Kaynak: DHA

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